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Путин посоветовал главам регионов «ножками пройти» по пути решения проблем в соцсфере

15 апреля 2021, 21:05  •  42 • Политика
Главам регионов и Агентству стратегических инициатив (АСИ) стоит «ножками пройти» по тому пути, что проходят россияне, когда хотят получить ту или иную услугу. Это, как 15 апреля отметил глава государства, поможет понять и решить конкретные проблемы в социальной сфере.
«Когда АСИ работало по Национальной предпринимательской инициативе, вы что делали? Вы и самостоятельно, и вместе с представителями предпринимательского сообщества ножками проходили по пути, по которому идет предприниматель», — напомнил президент в ходе совместного заседания Госсовета и АСИ.
Президент России отметил, что доверенным лицам глав регионов стоить самостоятельно изучить, как идет, например, процедура записи детей в школу, детский сад или поликлинику. Он добавил, что данные, основанные только на ведомственной информации, не всегда бывают объективны.
«Посмотрите сами, что там происходит — в жизни, в земле. Пройдите по этому пути, и сразу станет понятно, где конкретные проблемы, с которыми человек сталкивается, как их можно решить и какими способами, средствами, в том числе и современными, о которых сегодня здесь было сказано, включая искусственный интеллект», — добавил Путин.
Также в ходе заседания Путин заявил о необходимости убрать абсурдные нормы и бессмысленные процедуры, которые изматывают и унижают граждан. Глава государства попросил правительство, комиссию Госсовета АСИ изучить подзаконные акты в социальной сфере и проанализировать жизненные ситуации, с которыми сталкиваются россияне.
На заседании президиума Госсовета и АСИ президент также отметил, что улучшение качества жизни людей является главным в национальных целях развития. По его словам, граждане должны жить лучше как в больших городах, так и в маленьких населенных пунктах. Параметр улучшения качества жизни президент пообещал оценивать максимально объективно на основе мнения людей, в том числе на основании данных соцопросов.
В ноябре 2020 года президент предложил АСИ запустить комплексный механизм реализации общественно значимых проектов граждан. По его словам, важно превратить интересные замыслы в жизнеспособные проекты, а также устранить административные и законодательные барьеры.

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