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Путин посмотрел полет «белого лебедя»

25 января 2018, 14:39  •  321 • В России

В ноябре прошлого года курирующий оборонную промышленность вице-премьер Дмитрий Рогозин доложил Владимиру Путину, что на Казанском авиационном заводе произошла выкатка из цеха созданного из задела самолёта «Ту-160М2».

- Это означает, что завод выполнил сложнейшую задачу по восстановлению утраченного в свое время производства, включая электронно-лучевую сварку, работу по титану, - заявил Рогозин. - Планируем, что уже в 2019 году будут созданы и начнут испытания самолёты, созданные, как мы говорим, «из руды», в 2023 году – серийная поставка, а первый полёт «Ту-160М2», который сегодня вышел из цеха, планируем провести в феврале следующего года.

Рогозин пригласил президента в Казань - посмотреть на полет обновляемого «белого лебедя» своими глазами.

Выкатка «Ту-160М2»Фото: Дмитрий СМИРНОВ

К приезду на Казанский авиазавод президента на взлетно-посадочной полосе уже стоял ракетоносец «Петр Дейнекин», названный в честь скончавшегося в 2017 году Героя России, экс-главкома ВКС.

Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Владимир Путин с обзорной вышки авиазавода понаблюдал за полетами «стратега», потом в одном из цехов пообщался с рабочими ОАК.

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