Путин после выборов поблагодарил россиян за активную жизненную позицию

Президент России Владимир Путин 20 сентября поблагодарил россиян за активную жизненную позицию и доверие после выборов. Об этом российский лидер заявил в понедельник на встрече с главой Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Эллой Памфиловой.

«Особые слова благодарности, конечно, хочу обратить в адрес граждан России. Поблагодарить вас за доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную позицию. Действительно, 51% явки, выше 51% — это намного больше, чем 47% с небольшим на прошлых выборах», — сказал Путин.

Путин добавил, что стабильность и процветание России зависят от работы ГД. Он отметил, что высокая явка сигнализирует о том, что люди ответственно подходят к формированию Госдумы.

«Рассчитываю, что депутаты восьмого созыва от разных политических партий сделают всё, что от них зависит, чтобы оправдать ожидание своих граждан», — добавил Путин.

В понедельник глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова назвала выборы в Государственную думу в России состоявшимися.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября был основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.