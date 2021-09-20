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Путин после выборов поблагодарил россиян за активную жизненную позицию

20 сентября 2021, 20:55  •  87 • Политика
Президент России Владимир Путин 20 сентября поблагодарил россиян за активную жизненную позицию и доверие после выборов. Об этом российский лидер заявил в понедельник на встрече с главой Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Эллой Памфиловой.
«Особые слова благодарности, конечно, хочу обратить в адрес граждан России. Поблагодарить вас за доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную позицию. Действительно, 51% явки, выше 51% — это намного больше, чем 47% с небольшим на прошлых выборах», — сказал Путин.
Путин добавил, что стабильность и процветание России зависят от работы ГД. Он отметил, что высокая явка сигнализирует о том, что люди ответственно подходят к формированию Госдумы.
«Рассчитываю, что депутаты восьмого созыва от разных политических партий сделают всё, что от них зависит, чтобы оправдать ожидание своих граждан», — добавил Путин.
В понедельник глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова назвала выборы в Государственную думу в России состоявшимися.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября был основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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