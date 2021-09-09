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Путин после встречи с Лукашенко: Все 28 союзных программ согласованы

09 сентября 2021, 22:45  •  76 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал о договорённостях по итогам встречи с Александром Лукашенко.
Президент России Владимир Путин оценил завершившиеся в Москве переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
По итогам переговоров президенты договорились, что цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года.
Путин также сообщил, что главы государств смогли согласовать все 28 союзных программ по интеграции.
Переговоры были очень насыщенными и конструктивными,
- рассказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи 9 сентября.

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