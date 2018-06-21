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Путин после разговора с Порошенко обсудил с членами Совбеза РФ урегулирование в Донбассе
21 июня 2018, 16:39 • 186 • Политика
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в четверг с постоянными членами Совета безопасности РФ урегулирование на юго-востоке Украины, а также ряд других вопросов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Президент России проинформировал участников совещания о состоявшемся ранее в четверг телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко", - сказал он. "В этом контексте состоялся обмен мнениями о текущем состоянии российско-украинских отношений и процесса урегулирования на юго-востоке Украины", - добавил Песков.
"Обсуждались также текущие вопросы социально-экономического развития России", - сказал пресс-секретарь.
В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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