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Путин после Никарагуа и Венесуэлы созвонился с главой Кубы
24 января 2022, 19:55 • 252 • Политика
Президент России провёл телефонные переговоры с президентом Кубы.
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
"Обсуждены вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнёрства и традициями дружбы и взаимопонимания", - говорится в комментарии Кремля по итогам звонка.
Президенты России и Кубы в ходе переговоров подтвердили "настрой на тесную совместную работу". Глава Кубы поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией коронавируса.
Путин и Диас-Канель подтвердили настрой на тесную совместную работу по укреплению двусторонних отношений и условились об активизации контактов на различных уровнях.
Ранее президент России провёл переговоры по телефону с президентами Никарагуа и Венесуэлы.
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