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Путин послал скрытый сигнал Байдену во время конференции - эксперт

17 декабря 2020, 20:00  •  196 • Политика
Джо Байден. Фото: Biden Transition TV via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Глава государства вызвал споры у россиян высказыванием о "слезании с нефтегазовой иглы"
Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия уже не является "бензоколонкой", как еще продолжают называть нашу страну на Западе, является скрытым посланием руководству Соединенных Штатов. Такой вывод сделал американист, политолог Малек Дудаков, комментируя соответствующий момент сегодняшней большой пресс-конференции главы государства.
Путин припомнил слова, сказанные ныне покойным американским сенатором Джоном Маккейном в 2014 г. о том, что "Россия – это бензоколонка, которая притворяется страной".
"Это стало таким термином, который часто упоминают в контексте, когда американские лидеры слишком высокомерно и близоруко высказываются о России", – сказал Дудаков.
По его мнению, с избранием президентом Джо Байдена в Белый дом возвращаются политики антироссийской либеральной направленности времен бывших глав государства Билли Клинтона и Барака Обамы.
С политологом не согласен зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. С его точки зрения Путин не делал никаких скрытых посланий за океан, а обращался исключительно к гражданам РФ.
"Президент сказал, что экономика развивается, что Россия понимает опасность зависимости от стоимости углеводородов, поэтому необходимо делать все, чтобы развивать экономику", – подчеркнул депутат в комментарии для "ПолитРоссии".
Напомним, Путин сегодня заявил, что 70% бюджета страны уже формируется не за счет доходов от продажи природного сырья. Это значит, заметил глава государства, что "не в полной мере, но все-таки мы начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы".

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