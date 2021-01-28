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Путин послал Байдену сигнал

28 января 2021, 09:20  •  79 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россия не оставит без внимания жесткие действия в свой адрес со стороны США
Накануне президент РФ Владимир Путин выступил на Давосе-2021. Лидер заявил, что человечество оказалось на грани конфликта всех против всех и столкнулось с тремя проблемами: уменьшением доходов, ростом неравенства и нетерпимости, обострением международных проблем. Политологи пришли к выводу, что в речи главы государства было тайное послание США.
Как указывают специалисты, говоря о всех трех проблемах, Путин указал на роль США в их появлении. Так, ухудшение в социально-экономической сфере связано с навязыванием Вашингтоном своего типа рыночной экономики. К тому же, он обратил внимание - на государства, которые не хотят быть марионетками, оказывается давление. И опять же, по мнению экспертов, речь идет о воздействии со стороны американцев. А в действиях цифровых гигантов во время выборов в США можно отыскать желание управлять обществом, пишет обозреватель URA.RU Сергей Дианов.
Однако Путин также подчеркнул, что несмотря на разногласия, в важные для всего мира моменты необходимо объединяться. Автор материала пишет, что президент счел Россию частью Европы, а две стороны могли бы укрепить сотрудничество.
Член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Ознобищев, комментируя послание, отметил, что Путин очень давно не использовал международные площадки, чтобы осадить США. Политолог Сергей Марков же считает, что на Давосе – оплоте глобалистов – все ждали, что скажет Путин – противник такого видения мира. По его словам, лидер дал понять, что Россия не против глобального мира, но граждане нашей страны не должны от этого жить хуже.
Политолог Дмитрий Журавлев полагает, что речь Путин была ответом на разговор с Джо Байденом и последующими событиями. Напомним, после беседы президентов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что несмотря на желание сотрудничать и подписать соглашение о продлении СНВ-3, США продолжат противостоять "агрессии" России и поддерживать Украину. Эксперт выразил мнение, что Путин сделал зеркальный шаг – раскритиковал США, но отметил, что победить кризис можно лишь сообща. Эксперты издания "Взгляд" также сошлись во мнении, что Путин призвал Запад объединиться в борьбе с общими угрозами такими, как коронавирус.

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