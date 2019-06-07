Путин пошутил о пророссийской позиции Мюллера

Президент России Владимир Путин пошутил, что против бывшего спецпрокурора министерства юстиции США Роберта Мюллера можно возбудить дело в связи с его пророссийской позицией, так как, согласно его расследованию, стало понятно, что сговора между РФ и США не было. Об этом в четверг, 6 июня, пишет «РИА Новости».

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к пророссийским силам в Европарламенте. «Бесконечно может продолжаться эта чушь», — отметил глава государства.

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборы началось после победы Дональда Трампа на выборах в ноябре 2016 года. В конце марта текущего года минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

10 апреля президент России Владимир Путин заявил, что для Российской Федерации было заранее понятно, чем завершится «пресловутая комиссия» спецпрокурора Мюллера. Глава государства подчеркнул, что никакого сговора между президентом США Дональдом Трампом и Россией не было. Однако, несмотря на результаты расследования, внутриполитическая ситуация в США не стала легче, считает глава РФ.

29 мая Мюллер уволился из минюста США.