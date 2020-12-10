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Путин пошутил о бабушках-агентах ЦРУ в России - видео

10 декабря 2020, 20:15  •  83 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент РФ рассказал о патриотизме старшего поколения
Владимир Путин провел совещание с правозащитниками. Во время встречи член СПЧ Екатерина Винокурова заговорила об аресте экс-советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене. Разговор принял неожиданный поворот.
Винокурова посчитала, что закон о госизмене необходимо отредактировать, пишет "МК". Свою позицию она объяснила необычным примером: бабушку-шпионку перевели через дорогу, совершили благое дело, но в итоге человек, проявивший заботу о соотечественнице, будет осужден.
Президент РФ же отметил, что такого не бывает. Он бабушек-агентов ЦРУ не видел.
"У нас бабушки все настроены патриотично",
– добавил Путин, чем насмешил участников совещания.
Глава государства подчеркнул, что наши бабушки во время Великой отечественной войны боролись с врагом, трудились в тылу и не щадили свои жизни. Президент РФ призвал не приводить подобных примеров, а также отметил, что страна гордится стариками.
Впрочем, Путин обратил внимание на то, что если информация находится в общественном доступе, то наказывать за ее распространение по статье за госизмену нельзя.
Видео этого момента опубликовал телеграм-канал Mash.
Ранее Путин пошутил о пропавшем участнике совещания.

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