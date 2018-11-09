Путин пошутил, когда получил кнут в подарок: "Пригодится..."

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев посетили в Петропавловске выставку. Во время осмотра Путину подарили завязанные в узел гвозди и казахстанский кнут — камчу. Благодаря за подарок, Путин пошутил: "Пригодится..."

В ходе визита в Казахстан президент России Владимир Путин получил в подарок завязанные в узел гвозди и казахстанский кнут - камчу. На полях выставки "Новые подходы и тенденции развития туризма России и Казахстана" в Петропавловске Путин побывал вместе с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

О подарках Владимиру Путину рассказал рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Сергей Цырульников. Связав в узел три гвоздя, он передал их Путину. Президент ответил: "Горячий металл". Затем Цырульников согнул металлический пруток и отметил, каждый казахский боец, сумевший сделать то же самое, в свое время получал скакуна. Кстати, Нурсултан Назарбаев попытался разогнуть прутик - не получилось.

Когда речь дошла до кнута, Назарбаев пояснил: это традиционный атрибут казахских наездников - кнут-камча. Как оказалось, по традиции на больших собраниях сначала участники клали камчу, а затем говорили речи. Владимир Путин, принимая подарок, пошутил:

"Мы сейчас будем выступать, так что пригодится".

По народным поверьям, как сообщил Назарбаев, такой кнут защищает и от злых духов.