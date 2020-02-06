Путин пошутил, что с новыми открытиями ученых России больше не нужен газ

- Я на вас смотрю — вы такие молодые, - удивлялся Владимир Путин на вручении премий молодым ученым в Кремле. - И мне хочется спросить вас: когда вы успели все оформить? Даже не сделать свои открытия, а оформить все эти бумаги?

По итогам 2019 года лауреатами премий президента стали доктор психологических наук Александр Веракса – за исследования когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста, доктор физико-математических наук Сергей Макаров – за разработки в области нанотехнологий, и кандидат биологических наук Марина Ширманова – за достижения в изучении онкологических процессов. Сидя в первом ряду кресел Екатерининского зала, они и в самом деле выглядели практически школьниками на фоне собравшихся мэтров отечественной науки. Но как заметил не без гордости президент, скоро ситуация изменится принципиальным образом.

«Наше научное сообщество станет одним из самых молодых в мире» - Владимир Путин.

- Ожидается, что к середине десятилетия каждый второй ученый в России будет моложе 40 лет, - заявил Путин. - Наше научное сообщество станет одним из самых молодых в мире. Эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких последних нет, и надеюсь, так и будет. Энергия, помноженная на талант и на знания, обязательно даст свой позитивный результат.

Президент Путин и доктор психологических наук Александр Веракса, ставший лауреатом премии за исследования когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Омоложение научного сообщества должно идти естественным путем, и молодые ученые благодаря введенной системе грантов и мегагрантов сегодня заинтересованы работать в России. О чем говорили и сами лауреаты — сейчас многим из них намного легче реализовать свои идеи на родине, чем за границей.

- Убежден, что именно талант и азарт молодых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, всего XXI века, - подчеркнул Путин. - Конечно, постановка амбициозных задач, открывающиеся возможности стать первыми, сыграть важную роль в развитии страны - это сильная мотивация для каждого человека, а для молодых людей, которые выбирают науку, в особенности.

После церемонии награждения президент подошел к лауреатам с бокалом шампанского еще раз поздравить и заодно поговорить об их разработках.

- Портативные, легкие источники солнечной энергии внедряем в одежду, в окна, - рассказывал о практическом применении своих работ Сергей Макаров.

- То есть скоро газ нам будет не нужен? - тут же отреагировал Путин.

- У нас же есть много труднодоступных мест — в Арктике или на Севере, там автономные источники энергии имеют критическое значение, - не сдавался Макаров.

- Для нашей страны, конечно, это очень важно, - одобрил работу президент.

- Очень сложная задача, - рассказывала об изучении рака Марина Ширманова. - Рак как объект очень сложный. Мы только сейчас, я говорю о мировой онкологической науке, учимся понимать, как это устроено, как это функционирует.

- У нас огромная программа сейчас, 80 процентов нацпрограммы по здравоохранению посвящено борьбе с онкологией, - пообещал поддержку Путин.