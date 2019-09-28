|
Путин посетит церемонию прощания с Жаком Шираком в Париже
28 сентября 2019, 22:39 • 37 • Политика
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания со скончавшимся бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Об этом заявил «РИА Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в субботу, 28 сентября.
«Да», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли в планах у Путина поездка на прощальную церемонию в Париж.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что на предстоящей в Париже церемонии прощания с Шираком ожидают президента России. Песков отмечал, что Путин позднее примет решение об участии в этой церемонии.
Понедельник, 30 сентября, объявлен днем национального траура по Шираку. В парижской церкви Сен-Сюльпис пройдет служба, на которой будут присутствовать нынешний президент Франции Эммануэль Макрон и лидеры других стран. В воскресенье, 29 сентября, пройдет церемония национального прощания с экс-президентом в Доме инвалидов. Ширак будет похоронен на столичном кладбище Монпарнас.
Бывший французский лидер умер в четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет. Он возглавлял республику с 1995 по 2007 год.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
37
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 сентября 2019, 12:09
|
23 сентября 2019, 22:09
|
26 сентября 2019, 15:09
|
25 сентября 2019, 10:09
|
22 сентября 2019, 10:39
|
26 сентября 2019, 15:09
|
28 сентября 2019, 15:54