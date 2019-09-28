Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Когда снаряды вновь упадут на Донецк и Луганск?
Косачев сомневается, что Трамп не имеет отношения к отказу в визах делегации РФ ...
На Украине столкнулись маршрутный автобус и грузовик
Одним махом семерых побивахом. Вместе с собой
Главная / Политика

Путин посетит церемонию прощания с Жаком Шираком в Париже

28 сентября 2019, 22:39  •  37 • Политика
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания со скончавшимся бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Об этом заявил «РИА Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в субботу, 28 сентября.
«Да», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли в планах у Путина поездка на прощальную церемонию в Париж.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что на предстоящей в Париже церемонии прощания с Шираком ожидают президента России. Песков отмечал, что Путин позднее примет решение об участии в этой церемонии.
Понедельник, 30 сентября, объявлен днем национального траура по Шираку. В парижской церкви Сен-Сюльпис пройдет служба, на которой будут присутствовать нынешний президент Франции Эммануэль Макрон и лидеры других стран. В воскресенье, 29 сентября, пройдет церемония национального прощания с экс-президентом в Доме инвалидов. Ширак будет похоронен на столичном кладбище Монпарнас.
Бывший французский лидер умер в четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет. Он возглавлял республику с 1995 по 2007 год.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
27 сентября 2019, 14:09
Матвиенко переизбрали на пост председателя Совета Федерации
27 сентября 2019, 01:09
Москва назвала неприемлемым расширение США санкций против России
28 сентября 2019, 03:09
Песков опроверг слова Саакашвили о переговорах с Грузией по невхождению в НАТО
27 сентября 2019, 20:39
Пушков ответил на высказывание Кулебы о «клубе неудачников»
27 сентября 2019, 01:09
Ни мысли о срыве: президента заверили в выполнении гособоронзаказа
28 сентября 2019, 20:39
Лавров завершил программу на ГА ООН: "невизы" США, беседа с Зеленским и Грузия
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 сентября 2019, 12:09
Откуда взялась бедная Грета?
23 сентября 2019, 22:09
«Справляемся вместе»: как живёт 21-летняя девушка, усыновившая шестерых братьев и сестру
26 сентября 2019, 15:09
Эксперт оценила наряд Елены Зеленской
25 сентября 2019, 10:09
"Лолита экоактивизма" - это сенсация". Холмогоров задал неудобный вопрос родителям "бунтующей" в ООН Греты
22 сентября 2019, 10:39
"720 Хиросим": NI оценил способность подлодки "Борей" отомстить за уничтожение России
26 сентября 2019, 15:09
Лукашенко: Россия никогда не позволит себе захватить Украину
28 сентября 2019, 15:54
На Украине возмутились поведением пресс-секретаря Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.