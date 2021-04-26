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Путин посетит Санкт-Петербург 27-28 апреля
26 апреля 2021, 21:05 • 80 • Политика
Президент России Владимир Путин совершит визит в Санкт-Петербург 27–28 апреля для участия в заседании Совета законодателей. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе Кремля.
Также в пресс-службе добавили, что Путин осмотрит новое здание станции скорой медицинской помощи в городе Пушкин.
На заседании Совета законодателей 27 апреля планируется обсудить задачи по реализации послания российского президента от 21 апреля, а также вопросы противодействия новой коронавирусной инфекции и преодоления ее последствий.
Уточняется, что во время своей поездки Владимир Путин передаст Государственному Эрмитажу уникальные экспонаты, в числе которых комплект церковной утвари 1877 года изготовления.
«28 апреля Путин осмотрит новое здание станции скорой медицинской помощи в г. Пушкин, а также поздравит ее сотрудников с профессиональным праздником, который был утвержден год назад по инициативе главы государства», — добавили в Кремле.
Российский лидер выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. В своей речи глава государства затронул различные темы, касающиеся внутреннего устройства страны, а также ее международной политики. Кроме того, он коснулся вопроса экономического благополучия государства, обозначив дальнейшие стратегические планы развития России. Он посвятил своей речи 78 минут вместо запланированного часа.
22 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что выполнение положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию — безусловный ориентир для российского правительства.
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