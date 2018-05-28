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Путин посетит с госвизитом Китай и примет участие в саммите ШОС в Циндао

28 мая 2018, 07:24  •  116 • Политика

ПЕКИН, 28 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит с государственным визитом Китай, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в городе Циндао. Об этом сообщил в понедельник на брифинге помощник министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй.

"Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай станет его первым госвизитом в рамках нового президентского срока. Это будет также первая встреча лидеров двух стран в текущем году. Поэтому данный госвизит станет важнейшим событием для двусторонних отношений в первом полугодии", - сказал он.

По словам дипломата, председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ проведут переговоры и совместную пресс-конференцию, а также примут участие в церемонии подписания документов и официальном приеме. "Будет немало и других ярких моментов. Например, лидеры двух стран примут участие в культурных мероприятиях, чтобы провести более обстоятельный обмен мнениями в свободной и дружественной атмосфере", - добавил он.

"Стороны подпишут важные политические документы, чтобы подытожить и обозначить новые планы в сфере двусторонних отношений, наметить приоритетные направления и цели сотрудничества на нынешнем и новых этапах", - указал помощник министра. "Кроме того, соответствующие органы двух стран подпишут ряд важных совместных документов. Уверен, что благодаря нашим общим усилиям предстоящий визит президента Путина в полной мере продемонстрирует особый характер и высокий уровень российско-китайских отношений", - резюмировал Чжан Ханьхуэй.

Саммит ШОС состоится 9-10 июня в городе Циндао (провинция Шаньдун) на востоке Китая. Декларация о создании этого объединения была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами: Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В ее работе также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).

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