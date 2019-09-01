Путин посетит пострадавшую от паводков Иркутскую область

Президент России Владимир Путин посетит Иркутскую область и ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщила пресс-служба Кремля.

Также глава государства проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения, и посетит среднюю общеобразовательную школу в городе Тулуне. Это будет уже третий визит президента в данный регион за последние два месяца.

Как отмечает «Интерфакс», ранее о планах Путина посетить Иркутскую область сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, глава государства заедет в Иркутскую область по пути в Монголию, куда он направляется с официальным визитом. Путин пробудет в пострадавшем регионе менее суток, так как уже вечером 2 сентября у него запланирован перелет в Улан-Батор.

28 августа Путин наградил девятерых жителей Иркутской области медалями «За спасение погибавших» во время паводка в регионе.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

Общее число пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек. По словам главы региона, из них 23 тыс. человек уже получили компенсации в размере 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества, по 100 тыс. рублей — за полную.