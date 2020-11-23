Путин посетит Нижегородскую область

Президент России Владимир Путин планирует в среду, 25 ноября, посетить город Саров в Нижегородской области. Об этом сообщил 23 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, такая поездка планируется», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Путин посещал Саров в 2014 году, тогда он встретился с сотрудниками Российского федерального ядерного центра.

В первый раз президент был в Сарове в 2003 году, во второй посетил город в 2012 году. Тогда он, в частности, посетил НИИ экспериментальной физики, а также Саровский монастырь.

Накануне стало известно о планах Путина посетить один из российских регионов. Детали поездки не приводились.

Как отметил Песков, в этом году интенсивность поездок Путина снижена, но «не в ущерб работе президента с руководством региона и не в ущерб вниманию президента к региональным проблемам».