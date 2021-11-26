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Путин посетит Индию 6 декабря

26 ноября 2021, 16:55  •  37 • Политика
Президент России Владимир Путин посетит Индию 6 декабря, где проведет переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.
«<...> Предполагается обсудить вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами. Лидеры обменяются мнениями и по актуальным темам международной повестки дня, включая совместную работу в рамках группы двадцати, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества», — говорится в сообщении.
Других подробностей не сообщается.
В сентябре 2020 года Путин в ходе телефонного разговора обсудил с Моди совместные усилия по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, а также аспекты двусторонних отношений.
Последний раз премьер-министр Индии и президент России встречались в сентябре 2019 года на пятом Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Путин был с официальным визитом в Индии 4 октября 2018 года. Тогда президент РФ и индийский премьер подписали соглашение о поставке пяти полков С-400 «Триумф» на сумму свыше $5 млрд.
Помимо этого, стороны успели подписать еще девять документов, открывающих дорогу к сотрудничеству двух стран в сферах атомной энергетики, железнодорожного строительства, кооперации малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и даже в космосе.
Тогда Путин отметил, что Россия и Индия и дальше намерены развивать сотрудничество, в том числе в сферах вооружения и высоких технологий.
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