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Путин посетил Псково-Печерский монастырь вместе с митрополитом Тихоном — Песков

18 ноября 2018, 00:24  •  66 • Политика
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил неофициальный визит Владимира Путина в Псков. Глава государства прибыл в регион, чтобы посетить Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Во время визита в обитель президента сопровождал митрополит Псковский и Порховский Тихон.
По словам пресс-секретаря Владимира Путина, поездка президента в монастырь была заснята на видео. Граждане России смогут увидеть эти кадры в эфире ТВ в это воскресение.
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь был основан еще в 1473 году. Это делает данную обитель одним из старейших мужских монастырей на территории России.
Архитектурный ансамбль лежащего в 50 километрах от Пскова монастыря включает в себя более десяти храмов, а также остатки оборонительных сооружений, возведенных в царствование Петра Первого. Также на его территории расположены знаменитые карстовые пещеры, включающие в себя несколько коридоров-«улиц» и даже подземную церковь.
«Действительно Путин посетил Печоры, он посетил монастырь вместе с владыкой Тихоном», - заявил Дмитрий Песков.
Его слова передает информагентство ТАСС.

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