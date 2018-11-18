Путин посетил Псково-Печерский монастырь вместе с митрополитом Тихоном — Песков

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил неофициальный визит Владимира Путина в Псков. Глава государства прибыл в регион, чтобы посетить Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Во время визита в обитель президента сопровождал митрополит Псковский и Порховский Тихон.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, поездка президента в монастырь была заснята на видео. Граждане России смогут увидеть эти кадры в эфире ТВ в это воскресение.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь был основан еще в 1473 году. Это делает данную обитель одним из старейших мужских монастырей на территории России.

Архитектурный ансамбль лежащего в 50 километрах от Пскова монастыря включает в себя более десяти храмов, а также остатки оборонительных сооружений, возведенных в царствование Петра Первого. Также на его территории расположены знаменитые карстовые пещеры, включающие в себя несколько коридоров-«улиц» и даже подземную церковь.

«Действительно Путин посетил Печоры, он посетил монастырь вместе с владыкой Тихоном», - заявил Дмитрий Песков.

Его слова передает информагентство ТАСС.