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Путин поручил за полгода научить чиновников русскому языку
02 марта 2020, 20:00 • 103 • В России
Обучить российских чиновников говорить, а возможно - даже и писать на правильном русском языке, такую задачу поставил Владимир Путин перед правительством по итогам Совета по русскому языку. Правда, сам Совет проходил еще в октябре прошлого года при кабинете министров Дмитрия Медведева, а воплощать в жизнь его идеи предстоит кабмину Михаила Мишустина.
Среди поручений подготовка к празднованию 225-летия Пушкина: оцифровка рукописного фонда Пушкинского дома и реставрация пушкинских музеев, распоряжение по составлению электронного словаря современного русского языка. Но самое интересное, конечно, "утверждение кабинетом министров норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка", поручение правительству подготовить проект закона о контроле за грамотностью чиновников.
Как это будет реализовываться на практике, пока не понятно, но цель перед Мишустиным стоит титанических масштабов. Отчет президенту предстоит дать уже 15 сентября.
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