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Путин поручил выплачивать по 5 тысяч всем имеющим право на маткапитал
29 марта 2020, 12:00 • 69 • В России
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к гражданам России в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Глава государства поручил правительству:
- обеспечить выплату с 1 апреля в течение трех месяцев за счет федерального бюджета ежемесячных дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал, в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно,
- установить до 31 декабря минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в размере не менее одного МРОТ,
- увеличить до 31 декабря максимальное пособие по безработице до одного МРОТ,
- продлить на шесть месяцев для малого и среднего бизнеса сроки уплаты налогов и авансовых платежей по налогам (за исключением НДС),
- продлить на шесть месяцев для микропредприятий сроки уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды,
- ввести налог в 13 процентов на проценты по вкладам, превышающим 1 миллион рублей в год.
- определить список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, и вести постоянный мониторинг ситуации.
Правительству с банком России:
- утвердить план "кредитных каникул" - действий по обеспечению кредитования предприятий реального сектора экономики, обеспечить возможность приостановления платежей по кредитам до шести месяцев, а также предоставить индивидуальным предпринимателям права на обращение с требованием об уменьшении размера платежа;
Государственной думе:
- обеспечить принятие проекта федерального закона, предусмотрев в нем упрощение процедуры банкротства граждан, снижение стоимости и сокращение сроков такой процедуры, а также механизмы повышения доступности процедуры банкротства для малообеспеченных граждан.
Министерству труда:
- осуществить в апреле единовременную выплату ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
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