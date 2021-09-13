Путин поручил выделить в 2022 году средства на расселение аварийного жилья

Президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть в бюджете на 2022 год средства на расселение аварийного жилья в регионах. Об этом говорится в списке поручений по итогам второго этапа XX съезда партии «Единая Россия», опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть выделение в 2022 году из федерального бюджета 45 млрд рублей на реализацию субъектами Российской Федерации программ ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года», — говорится в документе.

17 августа премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти направят более 20 млрд рублей ряду регионов для ликвидации аварийного жилья. Он добавил, что сейчас 14 субъектов страны готовы построить более 40 важных инфраструктурных объектов раньше установленных сроков.

Ранее, 2 августа, в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ сообщили, что пять регионов России планируют завершить текущую программу расселения аварийного жилья до конца 2021 года. Ожидается, что новая программа начнется уже в текущем году.

12 мая Мишустин заявил, что план расселения из аварийного жилья в 2019–2020 годах был выполнен более чем на 200%. По его словам, по данной программе планируется переезд более полумиллиона человек из аварийного жилья общей площадью свыше 9 млн кв. м.

Нацпроект «Жилье и городская среда» направлен на расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Программа рассчитана до конца 2024 года и предполагает расселение 530,9 тыс. человек.