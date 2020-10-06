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Путин поручил врио главы Дагестана продолжить декриминализацию региона
06 октября 2020, 09:45 • 89 • Политика
Президент России Владимир Путин в понедельник, 5 октября, поручил назначенному врио главы Дагестана Сергею Меликову продолжить работу по декриминализации республики.
Российский лидер отметил, что предшественник Меликова Владимир Васильев «сделал немало» для этого.
«Нужно продолжить работу по декриминализации республики», — цитирует главу государства ТАСС.
Ранее в этот же день Путин подписал указ о назначении Васильева советником президента России. Документ вступает в силу с 5 октября.
Другим указом российский лидер назначил Меликова врио главы Дагестана. В этот же день глава государства провел рабочую встречу с Васильевым и Меликовым, на которой обсуждалась социально-экономическая ситуация в Дагестане.
О том, что Васильев может вскоре покинуть свой пост из-за проблем со здоровьем, сообщало издание РБК 29 сентября. Отмечалось, что Меликов рассматривается в качестве замены на должность главы Дагестана.
В октябре 2017 года источники газеты сообщали, что Мелков уже рассматривался на пост главы Дагестана, но отказался от этого поста. Тогда он занимал должность заместителя директора Росгвардии, а до этого был полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
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