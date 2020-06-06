Путин поручил внести поправки к законам для недопущения повтора ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 июня, поручил кабмину и парламентариям подготовить поправки в природоохранное законодательство страны для предотвращения возникновения ЧС, подобных разливу нефтепродуктов в Норильске.

Изменения необходимо проработать до конца весенней парламентской сессии.

«Прошу правительство совместно с парламентариями завершить работу по внесению в природоохранное законодательство принципиальных изменений, которые позволят предотвращать подобные ситуации. Сделать это нужно в самое ближайшее время — до конца текущей парламентской сессии», — сказал президент в ходе встречи с экологами и зоозащитниками.

Также российский лидер поручил Росприроднадзору оценить состояние объектов, аналогичных Норильскому. При необходимости ведомство может провести соответствующие проверки. С этой целью его сотрудникам разрешено привлекать МЧС и правоохранительные органы.

Разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Всего разлилось порядка 20 тыс. т нефтепродуктов, которые попали в две реки — Амбарную и Далдыкан.

3 июня Путин провел совещание по ЧП в Норильске, и губернатор Красноярского края Александр Усс тогда заявил, что узнал о происшествии на ТЭЦ-3 из социальных сетей.

В свою очередь, глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что компания «Норникель» сообщила о разливе только через два дня и всё это время пыталась самостоятельно ликвидировать последствия. При этом власти Норильска были уведомлены о ЧП в день происшествия.

Главу государства возмутила сложившаяся ситуация. Он потребовал незамедлительно проработать вопросы ликвидации последствий разлива топлива, а также заявил о согласии объявить режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в зоне ЧП.

В настоящий момент возбуждены уголовные дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ), они объединены в одно производство. Начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин, задержанный по делу о ЧП в Норильске, арестован.

Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») из-за несвоевременного оповещения о разливе нефтепродуктов.

По данным на 5 июня, разлив нефтепродуктов в Норильске локализован. Глава компании ПАО «Норильский никель» Владимир Потанин решил профинансировать восстановление экологии после аварии за свой счет. В Росрыболовстве полагают, что на восстановление экологического баланса водной системы уйдут десятки лет.