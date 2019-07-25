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Путин поручил создать рабочую группу по контролю рубки леса

25 июля 2019, 16:09  •  7 • Политика
Президент России Владимир Путин поручил правительству создать рабочую группу для мониторинга нарушений рубки леса в Иркутской области. Об этом в четверг, 25 июля, заявила пресс-служба Кремля.
По словам российского лидера, специалисты должны следить за нарушениями, которые в дальнейшем могут привести к необратимым последствиям, в том числе с помощью системы ГЛОНАСС.
Ранее, 19 июля, глава государства в беседе с жителями региона согласился с тем, что на масштабы наводнения повлияла незаконная вырубка леса, и пообещал бороться с этим явлением.
Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Жертвами стихии стали 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.
О проблеме незаконной вырубки леса в регионе стало известно задолго до наводнения. Так, в мае на медиафоруме ОНФ (Общероссийский народный фронт) Путину продемонстрировали сюжет телеканала РЕН ТВ, рассказывающий о ситуации. В материале говорилось о 116 га отборного леса на сумму 880 млн рублей, которые, по информации следствия, пропали из заказника «Туколонь» при бездействии чиновников из окружения губернатора Сергея Левченко. Тогда президент заявил, что в Иркутской области действительно остро стоит проблема с криминальным лесопользованием.
Позже стало известно о задержании министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды. Уголовное дело связано с незаконной рубкой леса на территории «Туколони».
28 июня в заказнике произошел пожар. Местные власти обвинили в произошедшем журналистов РЕН ТВ, приехавших снимать сюжет. МЧС и прокуратура информацию не подтвердили.

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