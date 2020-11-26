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Путин поручил создать комитет по председательству РФ в Арктическом совете
26 ноября 2020, 01:30 • 61 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании оргкомитета по подготовке к председательству России в Арктическом совете в 2021–2023 годах. Документ опубликован 25 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.
«Постановляю: образовать организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в Арктическом совете в 2021–2023 годах», — говорится в указе.
Возглавит новый комитет вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Согласно тексту документа, ему поручено в течение месяца утвердить состав оргкомитета.
Ожидается, что комитет создаст концепцию председательства страны в совете, а также предоставит правительству план основных мероприятий.
Арктический совет был учрежден в 1996 году и призван содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов.
Членами международной организации являются Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. С 2019 года в Арктическом совете председательствует Исландия.
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