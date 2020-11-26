Путин поручил создать комитет по председательству РФ в Арктическом совете

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании оргкомитета по подготовке к председательству России в Арктическом совете в 2021–2023 годах. Документ опубликован 25 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю: образовать организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в Арктическом совете в 2021–2023 годах», — говорится в указе.

Возглавит новый комитет вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Согласно тексту документа, ему поручено в течение месяца утвердить состав оргкомитета.

Ожидается, что комитет создаст концепцию председательства страны в совете, а также предоставит правительству план основных мероприятий.

Арктический совет был учрежден в 1996 году и призван содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов.

Членами международной организации являются Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. С 2019 года в Арктическом совете председательствует Исландия.