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Путин поручил создать комиссию по вопросам содействия международному развитию
06 ноября 2020, 03:00 • 76 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии по вопросам содействия международному развитию. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации в четверг, 5 ноября.
Комиссия создается «в целях обеспечения координации деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и организаций по содействию международному развитию».
Основными задачами комиссии станут обеспечение координации деятельности органов и организаций по содействию международному развитию в экономической, политической и гуманитарной сферах.
Кроме того, комиссия будет оценивать эффективность оказания Россией помощи иностранным государствам и определение приоритетных направлений взаимодействия органов и организаций с институтами гражданского общества.
Председателем комиссии назначен заместитель руководителя администрации президента.
В октябре Путин постановил создать межведомственную комиссию Совбеза России, которая будет заниматься вопросами создания системы защиты страны от новых инфекций.
В августе Путин поручил создать межведомственную комиссию Совета безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.
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