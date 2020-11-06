Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Думайте, господа...": Никита Михалков показал ценник госпереворота на...
Либо "аннексия", либо диалог! Франции выставили ультиматум по Крыму
Украину ведут в суд по делу о крушении MH17
"Какого хрена...": Михалков сдёрнул маски с западных агентов в России
Главная / Политика

Путин поручил создать комиссию по вопросам содействия международному развитию

06 ноября 2020, 03:00  •  76 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии по вопросам содействия международному развитию. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации в четверг, 5 ноября.
Комиссия создается «в целях обеспечения координации деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и организаций по содействию международному развитию».
Основными задачами комиссии станут обеспечение координации деятельности органов и организаций по содействию международному развитию в экономической, политической и гуманитарной сферах.
Кроме того, комиссия будет оценивать эффективность оказания Россией помощи иностранным государствам и определение приоритетных направлений взаимодействия органов и организаций с институтами гражданского общества.
Председателем комиссии назначен заместитель руководителя администрации президента.
В октябре Путин постановил создать межведомственную комиссию Совбеза России, которая будет заниматься вопросами создания системы защиты страны от новых инфекций.
В августе Путин поручил создать межведомственную комиссию Совета безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
06 ноября 2020, 00:15
"Жалких идиотов" показали на федеральном телевидении в России
06 ноября 2020, 00:15
После попытки выгнать всех русских из Степанакерта началась бомбёжка
06 ноября 2020, 00:15
Армения объявила о разгроме Азербайджана под Шушой
06 ноября 2020, 02:05
"Вы верите, что Байден обогнал Обаму?": Сын Трампа задал сторонникам демократов неудобный вопрос
06 ноября 2020, 00:15
Президента России выберет Google? Американские выборы вскрыли опасный потенциал IT-гигантов
06 ноября 2020, 02:05
Цензура по-американски: Трампу "заткнули рот" трижды за два часа
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 ноября 2020, 23:20
Большая зачистка в Карабахе: Атака Азербайджана захлебнулась - началась спецоперация
31 октября 2020, 23:05
«Русскую армию окружить, по Киеву провести тысячи пленных» – соратник Билецкого
30 октября 2020, 22:20
Украинская журналистка взбесилась после упоминания о советском наследии
04 ноября 2020, 08:40
Катасонов назвал виновного в крахе рубля: "Без стеснения могу сказать…"
02 ноября 2020, 12:40
Первые итоги выборов в Молдавии: Додон ушёл в отрыв
05 ноября 2020, 01:10
Украину ведут в суд по делу о крушении MH17
04 ноября 2020, 05:00
Американцы ждали военную тайну о Трампе, а получили разоблачение Клинтон
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.