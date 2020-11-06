Путин поручил создать комиссию по вопросам содействия международному развитию

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии по вопросам содействия международному развитию. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации в четверг, 5 ноября.

Комиссия создается «в целях обеспечения координации деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и организаций по содействию международному развитию».

Основными задачами комиссии станут обеспечение координации деятельности органов и организаций по содействию международному развитию в экономической, политической и гуманитарной сферах.

Кроме того, комиссия будет оценивать эффективность оказания Россией помощи иностранным государствам и определение приоритетных направлений взаимодействия органов и организаций с институтами гражданского общества.

Председателем комиссии назначен заместитель руководителя администрации президента.

В октябре Путин постановил создать межведомственную комиссию Совбеза России, которая будет заниматься вопросами создания системы защиты страны от новых инфекций.

В августе Путин поручил создать межведомственную комиссию Совета безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.