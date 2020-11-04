Путин поручил сократить выбросы парниковых газов к 2030 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% по сравнению с уровнем 1990 года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 4 ноября.

«Правительству Российской Федерации обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации», — говорится в документе.

Глава государства также поручил создать условия для реализации мер по сокращению и предотвращению выбросов парниковых газов. В частности, разработать стратегию социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и утвердить ее.

В конце октября глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что федеральные органы исполнительной власти и Российский союз промышленников и предпринимателей поддержали законопроект о выбросах парниковых газов.

В сентябре Путин объявил, что на развитие инфраструктуры в сфере экологии в стране за последующие три года будет выделен 1 трлн рублей.