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Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал

25 января 2020, 23:09  •  131 • Политика
Президент России Владимир Путин дал правительству поручение законодательно сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал. Об этом сообщает сайт Кремля.
Сроки предлагается сократить в том числе за счет организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда и банками, выдающими ипотеку семьям с детьми.
Срок исполнения поручения — 31 июля.
23 января вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что проект поправок о расширении программы материнского капитала будет внесен в Госдуму до конца I квартала, тогда же изменения в законодательство должны быть приняты.
Во время послания Федеральному собранию 15 января Путин предложил выплачивать маткапитал на первого ребенка в размере 466 тыс. рублей уже с января текущего года и увеличить сумму выплат при рождении второго ребенка на 150 тыс. рублей, затем ее ежегодно индексировать. Саму же программу маткапитала президент предложил продлить как минимум до конца 2026 года.

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