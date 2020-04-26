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Путин поручил силовым ведомствам ускоренно закупить спецтранспорт

26 апреля 2020, 04:10  •  42 • Политика
Президент России Владимир Путин на совещании членов Совета безопасности поручил силовым ведомствам ускоренно купить служебный и другой спецтранспорт. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 24 апреля.
«Принято решение ускоренным темпом осуществить закупки служебного и другого специализированного транспорта силовыми ведомствами, имею в виду Минобороны, МВД, МЧС, другие структуры. Поэтому прошу вас самым внимательным образом к этому отнестись, провести эту работу организованно, в должные сроки и в нужных объемах», — сказал глава государства.
Также он подчеркнул, что на все предложения касательно данного решения правительство отреагирует незамедлительно.
На том же совещании Путин заявил, что МИД должен содействовать Министерству здравоохранения и другим профильным ведомствам в координации с иностранными партнерами для борьбы с коронавирусом.
Он подчеркнул, что практически все зарубежные коллеги изъявляют желание работать совместно и предлагают свою помощь и услуги.
По состоянию на 24 апреля в России общее число зараженных коронавирусом достигло 68 622 человек, умерли 615 пациентов, 5568 человек выздоровели.
Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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