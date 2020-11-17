Путин поручил Шойгу создать базу ВМФ РФ в Судане

Об этом говорится в тексте распоряжения, которое в понедельник было обнародовано на официальном портале правовой информации. Речь идёт о создании пункта материально-технического обеспечения российских военных кораблей в Судане, который должен существенно расширить возможности военно-морских сил РФ.

Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на территории Республики Судан, - говорится в документе.

Ниже сообщается, что подписать данное соглашение должен министр обороны России Сергей Шойгу, который будет выступать от лица России.

Отметим, что пункт материально-технического обеспечения может обслуживать до 4 российских кораблей (в том числе суда с ядерной энергетической установкой). Службу на данном объекте могут нести не более 300 человек. Кроме того, соглашение позволит России перебрасывать в Судан любое вооружение, боеприпасы и оборудование для своих кораблей через морские порты и аэродромы.

Либерально-демократическая партия России ранее уже напомнила о прогнозе руководителя ЛДПР Владимира Жириновского. Много лет назад политик предсказывал, что настанет день, когда "русский солдат омоет сапоги в Индийском океане".