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Путин поручил Шойгу подготовить армию к борьбе с эпидемией

18 апреля 2020, 14:35  •  123 • В России

Владимир Путин по итогам нескольких совещаний по борьбе с распространением коронавируса подписал поручения правительству, министерствам и ведомствам.

МИШУСТИН С ПРОГНОЗОМ, А ШОЙГУ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ

Президент поручил кабмину:

- обеспечить формирование краткосрочного прогноза количества граждан, которые могут заболеть новой коронавирусной инфекцией. Докладывать об этом ежедневно.

- принять меры по формированию единого федерального резерва средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования, лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств.

- обеспечить создание механизма оперативного реагирования на эпидемиологическую ситуацию в регионах и оказания помощи заболевшим.

- сформировать достаточное количество специализированных коек для оказания помощи больным, у которых выявлена коронавирусная инфекция.

Министерству обороны поручено представить предложения о возможности привлечения специальных сил и средств вооружённых сил для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

ИНОСТРАНЦАМ ПРОДЛИЛИ ВИЗЫ

Кроме этого Владимир Путин подписал два указа, облегчающих положение российских и иностранных граждан во время эпидемии.

- для иностранце приостанавливаются на период с 15 марта по 15 июня сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания в Российской Федерации, в случае если такие сроки истекают в указанный период.

- приостанавливаются сроки нахождения за пределами России участников Государственной программы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, если они не имеют возможности въехать в Российскую Федерацию до истечения 6-месячного срока нахождения за ее пределами.

- приостанавливаются сроки добровольного выезда из России иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации или передаче иностранному государству.

- приостанавливаются сроки действия документов, у которых в указанный период истекает срок действия: виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство, миграционная карта с проставленными в ней отметками, удостоверение беженца.

Владимир Путин по итогам нескольких совещаний по борьбе с распространением коронавируса подписал поручения правительству, министерствам и ведомствам.Фото: REUTERS

А РОССИЯНАМ - ПАСПОРТА И ПРАВА

Поскольку переоформить документы сейчас очень трудно, то президент подписал указ о временной отмене этого требования.

До 15 июля нет необходимости менять:

- паспорт гражданина Российской Федерации и российское национальное водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.

Школьникам, которым в этот период исполняется 14 лет, можно не торопиться получать паспорта. Действие их свидетельств о рождении продлено до 15 июля.

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