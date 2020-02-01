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Путин поручил самолетами ВКС вывезти россиян из Китая

01 февраля 2020, 15:54  •  73 • В России

Два года назад Владимир Путин отправил в Вашингтон за российскими дипломатами и их семьями, которым власти США предписали покинуть страну, спецборт специального-летного отряда «Россия». Теперь масштаб помощи, которую Россия должна оказать своим гражданам существенно больше. И президент поручил привлечь к вывозу россиян из Китая военную авиацию.

- По приказу Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее поражённых коронавирусом, будут привлечены самолёты ВКС России, - рассказал журналистам Дмитрий Песков. - Они начнут выполнять рейсы уже сегодня.

По данным российского посольства в Китае, в регионах, где распространение коронавируса наиболее значительно, сейчас находится несколько сотен россиян. В провинции Хубэй - 341 российский гражданин, из них 300 - в городе Ухань. После возвращения в Россию им придется пройти двухнедельный карантин, но где именно это будет происходить, пока неизвестно.

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Infogram

Коронавирус добрался до России.В России выявили два первых случая заражения коронавирусом. Но власти советуют не паниковать

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