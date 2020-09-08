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Путин поручил решить вопрос о поддержке малого бизнеса в Тулуне
08 сентября 2020, 18:05 • 78 • Политика
Президент России Владимир Путин поручил правительству оперативно решать вопросы об адресной поддержке малого бизнеса в Тулуне Иркутской области за счет заемных средств. Об этом глава государства заявил 8 сентября в ходе видеоконференции по вопросу ликвидации последствий наводнения в регионе в 2019 году.
«Считаю, что сейчас необходимо адресно поддержать в Тулуне малый и средний бизнес за счет заемных ресурсов», — сказал российский лидер. Надо помочь предприятиям, которые восстановились и хотят дальше развиваться, добавил Путин.
Он поручил правительству оперативно дополнительно выделить 100 млн рублей на аккредитование малого бизнеса.
Ранее в ходе совещания Путин выразил надежду, что все работы по восстановлению объектов, пострадавших от паводка в Иркутской области, будут завершены в срок.
Наводнение произошло в Иркутской области летом 2019 года. Среди наиболее пострадавших были Нижнеудинский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Заларинский и Куйтунский районы. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня. В результате стихии погибли 26 человек.
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