Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Сделать из европейцев овец, которых поведут на бойню": Коротченко пок...
Замять не получилось: прокуратура требует завести дело на полицейских, скрывших ...
"Позитивный шаг" в ответ на "акт агрессии": Порошенко дал по...
«Восточная Антанта» против США: Россия и Китай формируют союз для борьбы с общим...
Главная / Политика

Путин поручил разобраться с отменой концертов в России - "новым вопросом" для себя

12 декабря 2018, 15:54  •  156 • Политика
Владимир Путин на встрече с правозащитниками заявил, что нужно выяснить причины отмены концертов ряда молодежных исполнителей в последние недели. По словам Москальковой, для президента такие отмены стали "новым вопросом".
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что вопрос отмены концертов в стране поднимался в ходе встречи Совета по развитию гражданского общества и прав человека с президентом Владимиром Путиным. По словам Москальковой, для президента "это был новый вопрос". Кроме того, Москалькова отметила - отмены концертов молодежных исполнителей в последние недели - это "не единичный случай".
Сама Москалькова получила информацию об отмене концертов от студентов из Москвы. Президент России поручил разобраться с происходящим, пишут Дни.ру.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

156
Источник
Похожие новости
12 декабря 2018, 02:54
Новая отсрочка: Слушание о признании вины Бутиной перенесено на день
11 декабря 2018, 23:39
"Пожалуйста, сообщайте новости правильно": Трамп назовет нового главу аппарата Белого дома в течение 2 недель
12 декабря 2018, 02:54
"Компромисса в этом вопросе не будет": Додон выступил против объединения Молдавии и Румынии

12 декабря 2018, 12:39
Политика власти строится на провокациях: Захарова оценила "мирное будущее" по-украински и угрозы Киева
11 декабря 2018, 20:24
"Тяжелые чувства возникают": Путина огорчило незнание молодежи истории России
12 декабря 2018, 15:54
"Позитивный шаг" в ответ на "акт агрессии": Порошенко дал подсказку США и ЕС
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
12 декабря 2018, 09:24
"Господин Путин, это война": Порошенко не поскупился на громкие заявления д...
12 декабря 2018, 12:39
″Украинским властям поперек горла стояла″: В исчезновении журналистки Бойко в Москве ...
12 декабря 2018, 01:09
Незалежная «в положении»: пустые поезда, злые таксисты и Порошенко со всех экранов
12 декабря 2018, 02:54
На Украине смакуют «решение Гааги по Крыму» (Руслан Осташко)
12 декабря 2018, 02:54
За Асада и Россию: Сирия восстала против США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
12 декабря 2018, 02:54
"Братский народ так не ведет себя": Граждане России объяснили, почему им не жаль Украину
08 декабря 2018, 06:28
Порошенко и арийцы
07 декабря 2018, 18:54
Запугать не удастся: Newsweek перевел для военных США предупреждение русского патриотического эксперта
06 декабря 2018, 03:54
«Бросить вызов России»: Эсминец США совершил провокацию против российского Тихоокеанского флота
07 декабря 2018, 12:24
Все ради выборов: Что ждет Украину после отказа от «Большого договора» с Россией
06 декабря 2018, 16:54
Русские еще не испугались, а у американцев уже потери: "демонстративный" поход флота США оказался убыточным
09 декабря 2018, 03:24
″Даже флаг США есть″: В Сети показали, как выглядит схрон ″героев АТО″ - фото
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.