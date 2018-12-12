Путин поручил разобраться с отменой концертов в России - "новым вопросом" для себя

Владимир Путин на встрече с правозащитниками заявил, что нужно выяснить причины отмены концертов ряда молодежных исполнителей в последние недели. По словам Москальковой, для президента такие отмены стали "новым вопросом".

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что вопрос отмены концертов в стране поднимался в ходе встречи Совета по развитию гражданского общества и прав человека с президентом Владимиром Путиным. По словам Москальковой, для президента "это был новый вопрос". Кроме того, Москалькова отметила - отмены концертов молодежных исполнителей в последние недели - это "не единичный случай".

Сама Москалькова получила информацию об отмене концертов от студентов из Москвы. Президент России поручил разобраться с происходящим, пишут Дни.ру.