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Путин поручил разобраться с отменой концертов в России - "новым вопросом" для себя
12 декабря 2018, 15:54 • 156 • Политика
Владимир Путин на встрече с правозащитниками заявил, что нужно выяснить причины отмены концертов ряда молодежных исполнителей в последние недели. По словам Москальковой, для президента такие отмены стали "новым вопросом".
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что вопрос отмены концертов в стране поднимался в ходе встречи Совета по развитию гражданского общества и прав человека с президентом Владимиром Путиным. По словам Москальковой, для президента "это был новый вопрос". Кроме того, Москалькова отметила - отмены концертов молодежных исполнителей в последние недели - это "не единичный случай".
Сама Москалькова получила информацию об отмене концертов от студентов из Москвы. Президент России поручил разобраться с происходящим, пишут Дни.ру.
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