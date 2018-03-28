Путин поручил проверить торговые центры по всей стране

Совещание с экономическим блоком правительства Владимир Путин начал с главной темы последних дней.

- Вы знаете, что в Кемерове произошла большая трагедия: погибло несколько десятков людей, очень много детей, - сказал президент. - Поэтому перед тем, как начать наше совещание, предлагаю почтить их память минутой молчания.

Но и первые поручения главы государства на совещании тоже касались Кузбасса.

- Нужно посмотреть на деятельность развлекательных и торговых центров подобного рода, - обратился он к премьеру Дмитрию Медведеву. - Чтобы это не приобрело характер какой-то кампанейщины, но безопасность должна быть обеспечена совершенно очевидно. Нужно посмотреть еще и действующее законодательство, как это организовано. Мы не будем менять правила, связанные с либерализацией в сфере экономики, но и действующая нормативная база дает уже сейчас возможность делать все для обеспечения безопасности людей.

Президент распорядился разобраться - чего не хватает, провести консультации с бизнес-сообществом и принять нужные поправки.

- И если необходимо, конечно, следует оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, - напомнил Путин. - Краевые власти будут делать все необходимое, но если потребуется помощь со стороны федерального центра, прошу обратить на это внимание и сделать все необходимое.

Основной разговор шел о практической реализации экономических планов, которые президент назвал в Послании федеральному собранию - объемы и источники их финансирования.

- Нужно подготовиться к тому, чтобы формализовать задачи, которые поставлены в Послании, - заявил Путин.