Путин поручил проработать симметричный ответ на испытание США новой крылатой ракеты

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом президент заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, посвященном этой теме.

"Мы, как вы знаете, никогда не хотели, не хотим и не будем втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики гонку вооружений", - сказал он. Глава государства напомнил, что Россия по расходам на оборону занимает "достаточно скромное, седьмое, место в мире после Соединенных Штатов Америки, Китайской Народной Республики, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии". "Разработка нами новейших, действительно не имеющих аналогов в мире систем новейшего оружия была вызвана и, можно сказать, спровоцирована односторонним выходом Соединенных Штатов Америки из Договора по ограничению систем противоракетной обороны в 2003 году, - отметил российский лидер. - Мы были просто вынуждены и были обязаны, безусловно, обеспечить безопасность нашего народа и нашей страны. Мы это делаем сейчас и, безусловно, будем делать в будущем".

Вместе с тем, по словам Путина, "Россия по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Соединенными Штатами Америки для восстановления доверия и укрепления международной безопасности".

"Вместе с тем, имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединенных Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа", - заявил глава российского государства.

Путин напомнил, что испытанная США 18 августа крылатая ракета наземного базирования, которая, по заявлению американского военного ведомства, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров, относится к категории запрещенного ДРСМД оружия. "Кроме того, использование в ходе испытания универсальной пусковой установки МК-41 полностью подтверждает обоснованность тех претензий, которые российская сторона высказывала США в период действия договора, - добавил он. - Мы неоднократно указывали, что размещение американцами таких пусковых установок на суше, на базе ПРО в Румынии, и их предстоящее размещение в Польше являются прямым и существенным, грубым нарушением Договора о ракетах средней и малой дальности". "Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные МК-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования Tomahawk", - напомнил Путин. - Теперь факт нарушения налицо, оспаривать его невозможно - они сами об этом сказали. И конечно, возникает вопрос: как нам теперь понять, что будет размещаться в Румынии и Польше? Системы противоракетной обороны или ракетные ударные комплексы достаточно большой дальности?"

Путин обратил внимание на тот факт, что испытания ракеты состоялись всего лишь через 16 дней после завершения инициированной Вашингтоном процедуры денонсации ДРСМД. "И очевидно, что оно не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий, - констатировал глава государства. - Это лишь подтверждает обоснованность проявленных нами ранее озабоченностей. Мы и ранее располагали сведениями, что США уже длительное время занимаются созданием запрещенного по ДРСМД оружия. Неоднократно указывали на это нашим партнерам".

Срежиссированная кампания

"Но вместо того, чтобы исправить эту неприемлемую ситуацию и вернуться к соблюдению Договора, американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного Договора, - отметил Путин. - Как всем теперь очевидно, ее единственной целью являлось прикрытие работ, проводимых Вашингтоном в нарушение Договора и изначальное намерение выйти из него". "Все это не оставляет сомнений в том, каковы истинные замыслы Соединенных Штатов: избавившись от установленных ограничений, развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет, - сказал он. - Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, что Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, обсудив с ними проблематику ДРСМД в контексте испытания Вашингтоном новейшей модификации крылатой ракеты Tomahawk.

По его словам, на совещании присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Также был приглашен заместитель председателя правительства Юрий Борисов.

Испытания в США

США 18 августа впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км. Представители США неоднократно заявляли о возможности летного испытания крылатой ракеты наземного базирования в конце августа. В середине марта сотрудники Пентагона поясняли, что речь идет об испытании ракеты Tomahawk на дальность около 1 тысячи км. Кроме того, в ноябре Министерство обороны США планирует провести испытание баллистической ракеты наземного базирования промежуточной дальности. По свидетельству Пентагона, испытываться будет "совершенно новая ракета", схожая с "Першинг-2". Американские ракеты "Першинг-2" были уничтожены к 1991 году в рамках выполнения ДРСМД.

2 августа госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон выходит из ДРСМД. МИД РФ также подтвердил, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США.