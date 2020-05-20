Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, увер...
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на...
"В России был предотвращён госпереворот": Олигархи и "медведевски...
"Не нравится? Удавитесь!" Доктор Мясников защитил флаг России и Путина...
Главная / Политика

Путин поручил проработать идею поставки рыбы с Дальнего Востока по СМП

20 мая 2020, 20:55  •  82 • Политика
Президент России Владимир Путин в среду, 20 мая, поручил проработать идею запуска регулярных поставок рыбной продукции с Дальнего Востока через Северный морской путь (СМП).
Он отметил, что необходимо наладить работу портов соответствующим образом, чтобы начать вывоз, пишет «Газета.ру».
«Давайте проработаем. Там нужно не только ваше участие [«Росатома»], там нужно участие РАО «РЖД», — сказал глава государства на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
Кроме того, в ходе данного совещания Путин заявил об отсутствии проблем с обеспечением продовольствия в России, однако подчеркнул, что повышать конкурентоспособность российского сельского хозяйства на мировых рынках необходимо.
Несколько дней назад Россия отменила ограничение на ввоз живой рыбы из Китая. Прежде Россельхознадзор снял запрет на поставки из КНР живых ракообразных, моллюсков и водных беспозвоночных.
В январе Путин заявил, что структура потребительской корзины в России нуждается в пересмотре. В частности, он отметил, что в ней не хватает рыбы и мяса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
20 мая 2020, 01:55
"Мягко говоря, психически неустойчив": Стрелков-Гиркин "видел себя наследником Путина" - Бородай
20 мая 2020, 18:55
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это несправедливо"
20 мая 2020, 08:55
Курилы наши, Крым… вообще турецкий: Сатановский иронично оценил скандальное заявление Японии
20 мая 2020, 14:55
Дерзкая шутка в "Камеди" о казаках обернулась двойным извинением и изъятием из эфира
20 мая 2020, 16:55
Донбасс приготовился к войне с Украиной
20 мая 2020, 01:55
"Вы уж определитесь, в ухо вшит чип или я "по темнику шпарю"?": Собчак высмеяла Навального
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 мая 2020, 07:55
Украина под контролем Москвы. Зеленский всех перехитрил антироссийскими санкциями
20 мая 2020, 01:55
"Мягко говоря, психически неустойчив": Стрелков-Гиркин "видел себя нас...
20 мая 2020, 14:55
Леонид Кучма созывает экстренное заседание трёхсторонней контактной группы из-за заяв...
20 мая 2020, 14:55
Что думают в Донецке о назревшем военном обострении и готовы ли там наступать?
20 мая 2020, 18:55
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это неспра...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 мая 2020, 05:55
"Зашибись победили в нефтяной войне": Саудовская Аравия повысила НДС и отменила прожиточный минимум
14 мая 2020, 14:55
"Фсё-е-е... Это конец": Русские в магазинах Риги произвели фурор
19 мая 2020, 10:55
Токио объявил Курилы японской территорией
14 мая 2020, 23:55
"Просто уничтожат": Эксперт объяснил, почему пока не может открыть правду о трагедии с MH17
15 мая 2020, 07:55
Россия играет на нервах Цахала? "Завоеватель" уже прибыл в Сирию
14 мая 2020, 17:55
Теперь официально: "Гражданская жена Путина" претендует на место в Госдуме
19 мая 2020, 07:55
Экс-депутат Рады призвал ввести миротворцев в Киев, чтобы спасти Украину от геноцида
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.