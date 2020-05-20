Путин поручил проработать идею поставки рыбы с Дальнего Востока по СМП

Президент России Владимир Путин в среду, 20 мая, поручил проработать идею запуска регулярных поставок рыбной продукции с Дальнего Востока через Северный морской путь (СМП).

Он отметил, что необходимо наладить работу портов соответствующим образом, чтобы начать вывоз, пишет «Газета.ру».

«Давайте проработаем. Там нужно не только ваше участие [«Росатома»], там нужно участие РАО «РЖД», — сказал глава государства на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Кроме того, в ходе данного совещания Путин заявил об отсутствии проблем с обеспечением продовольствия в России, однако подчеркнул, что повышать конкурентоспособность российского сельского хозяйства на мировых рынках необходимо.

Несколько дней назад Россия отменила ограничение на ввоз живой рыбы из Китая. Прежде Россельхознадзор снял запрет на поставки из КНР живых ракообразных, моллюсков и водных беспозвоночных.

В январе Путин заявил, что структура потребительской корзины в России нуждается в пересмотре. В частности, он отметил, что в ней не хватает рыбы и мяса.