|
Путин поручил профинансировать работу фонда «Русский мир» до 2025 года
08 июля 2020, 02:00 • 52 • Политика
Президент России Владимир Путин отдал распоряжение правительству профинансировать из федерального бюджета работу фонда «Русский мир» до 2025 года. Соответствующий указ главы государства опубликован во вторник, 7 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вносит изменения в ранее подписанный президентом указ о создании фонда. До сих пор правительству вменялось финансирование работы фонда в 2007–2020 годах, теперь же этот период продлен до 2025 года.
Документ вступает в законную силу со дня подписания.
Большинство россиян соблюдают словарные нормы произношения слов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
6 ноября 2019 года Путин провел заседание Совета по русскому языку, на котором он призвал продвигать русский за рубежом.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
52
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 июля 2020, 20:00
|
01 июля 2020, 16:00
|
04 июля 2020, 01:00
|
05 июля 2020, 01:00
|
04 июля 2020, 23:25
|
01 июля 2020, 06:00
|
02 июля 2020, 03:00