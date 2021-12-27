Путин поручил продолжить в 2022 году допвыплаты борющимся с COVID-19 медикам

Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2022 году продолжить осуществлять дополнительные выплаты медикам, участвующим в борьбе с COVID-19. Список поручений по итогам совещания главы государства с кабмином 27 декабря приводит пресс-служба Кремля.

«Правительству РФ ... продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций ... оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции ... работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавирусной инфекции ... социальным работникам стационарных учреждений социального обслуживания», — указано в документе.

Также правительству поручено установить врачам и иным сотрудникам, контактирующим с больными COVID-19, выплату специальных социальных выплат в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни с 31 декабря по 9 января.

Доклад об исполнении поручений должен быть представлен до 30 декабря.

14 декабря российский лидер на совещании с членами правительства поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам, борющимся с COVID-19, за работу в предстоящие новогодние праздники. Как указал глава государства, в настоящий момент «ситуация не такая, может быть, как в январе текущего года, но всё-таки она сложная, и люди работают в условиях больших нагрузок».

Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что возможность выплат в двойном размере есть. По его словам, на эти цели потребуется чуть больше 8 млрд рублей.

Кроме того, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что предоставление страховых и специальных социальных выплат задействованным в борьбе с коронавирусом медицинским и социальным работникам будет продлено на 2022 год.

19 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 68 млрд рублей на выплаты медицинским сотрудникам, помогающим в борьбе с коронавирусом. Выплаты получат врачи, средний и младший медперсонал, фельдшеры, а также водители машин скорой помощи, контактирующие с больными COVID-19.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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