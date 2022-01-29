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Путин поручил проанализировать закон об иноагентах и практику его применения

29 января 2022, 21:50  •  128 • Политика
Президент России Владимир Путин поручил проанализировать законодательство о регулировании деятельности НКО и СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Об этом 29 января сообщается на сайте Кремля.
«Проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой РФ и Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека законодательство РФ о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения. При необходимости представить предложения о совершенствовании законодательства РФ», — говорится в перечне поручений.
Срок исполнения — до 1 мая.
30 апреля прошлого года Путин утвердил закон, предусматривающий введение штрафов за незаконное использование знака прессы на публичных мероприятиях, а также за публикацию в средствах массовой информации материалов СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки.
Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.
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