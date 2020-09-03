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Путин поручил проанализировать ход наблюдения за голосованием по Конституции

03 сентября 2020, 03:20  •  42 • Политика
Общественная палата РФ совестно с региональными общественными палатами и политическими партиями должны проанализировать результаты наблюдений за голосованием по Конституции страны. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина было опубликовано на сайте Кремля по итогам встречи с членами Общественной палаты.
Итоговый доклад должен быть представлен российскому лидеру до 1 октября.
«Рекомендовать Общественной палате Российской Федерации и общественным палатам субъектов Российской Федерации провести при участии некоммерческих организаций и политических партий анализ результатов наблюдения за ходом общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в поручении президента.
Голосование по поправкам к российской Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Поддержали изменения к Конституции 77,92%, высказался против 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%.
В день старта голосования в Совфеде заявили о вмешательстве Запада в суверенный процесс. Как отмечал глава комиссия верхней палаты российского парламента Андрей Климов, западные страны с января 2020 года проводят данную кампанию.
3 июля президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Основной закон страны. Спустя три дня в Министерстве внутренних дел РФ заявили, что во время голосования по поправкам к Конституции России были зафиксированы попытки внешнего воздействия на волеизъявление граждан через распространение фейков.
15 июля Совфед предоставил доклад о вмешательстве в дела России. Согласно документам, политическую оценку данным о попытках вмешательства в голосование по Конституции России дадут международные организации.

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