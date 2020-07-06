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Путин поручил принять закон об экспериментальных правовых режимах в цифровизации

06 июля 2020, 14:00  •  22 • Политика
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ. Об этом говорится в списке поручений по итогам совещания о развитии информационно-коммуникационных технологий и связи, опубликованном на сайте Кремля.
«Рекомендовать Государственной думе обеспечить совместно с правительством принятие федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», — говорится в перечне поручений.
Указание президента должно быть исполнено до 26 июля 2020 года.
Также глава государства поручил правительству проработать возможность обмена электронными документами между работниками и работодателями через портал госуслуг. Речь идет о документации, связанной с регулированием трудовых отношений и сведениями о трудовой деятельности.
Эту работу необходимо провести до 3 августа.
Как сообщает ТАСС, такая инициатива была предложена главой «Ростелекома» Михаилом Осеевским. По его словам, переход к электронному документообороту необходим для поддержания режима удаленной работы, ставшего особенно актуальным на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Осеевский указал, что использование портала госуслуг позволило бы быстрее и легче организовать такой документооборот.
В ходе совещания по развитию IT, которое состоялось 10 июня, Путин заявил о необходимости развития тенденций к цифровизации, ставших особенно актуальными в период пандемии коронавируса.

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