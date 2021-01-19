Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
"Опа-на! А-а-а": Дочь отказавшегося от России актёра призналась папе в...
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "с...
Русский сухой паёк перевернул стандарты НАТО. "Встречаются как-то два генер...
Главная / Политика

Путин поручил при необходимости скорректировать нацпроекты

19 января 2021, 03:30  •  59 • Политика
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при необходимости завершить корректировку государственных программ после объявления обновленных национальных целей развития. Документ опубликован на сайте Кремля.
Как уточняется, поручение было дано после заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Скорректировать при необходимости национальные проекты (программы) и государственные программы, приведя их в соответствие с единым планом», — говорится в перечне.
Также глава государства обозначил срок, в течение которого поручение должно быть выполнено, — 1 апреля 2021 года.
До 2030 года правительство должно выполнить указ о национальных целях развития. Документ заменил майские указы президента от 2018 года, исполнить которые нужно было до 2024 года. Глава государства решил дать кабмину больше времени на долгосрочные стратегии из-за пандемии.
Согласно документу, за 10 лет рост ВВП страны должен превысить среднемировой показатель, а инвестиции в основной капитал необходимо увеличить минимум на 70% по сравнению с 2020 годом. При этом уровень бедности планируется снизить до 6% населения, а ожидаемая продолжительность жизни в стране должна достигнуть 78 лет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
19 января 2021, 00:45
Кто лишил Белоруссию ЧМ по хоккею - 2021: Тихановская сдала всех причастных
19 января 2021, 00:45
"Предложили поверить "на слово": Что скрывает Германия в деле об "отравлении" Навального
19 января 2021, 00:45
Силуанова подловили на манипуляциях: Раскрыт "междусобойчик" Минфина и банкиров
19 января 2021, 02:35
За предсказавшего катастрофу российской экономике миллиардера взялись следователи ЕС
19 января 2021, 02:35
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в Вятке
19 января 2021, 02:35
США готовят наказание непокорным: "Фортуна" первая в очереди
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2021, 00:50
Карасев: Запад осознал, что пора браться за украинских неонацистов
15 января 2021, 00:30
«Сливайте воду с тепломагистралей, на Украине грядёт газовый Армагеддон!» – Соскин
12 января 2021, 11:05
Запад попал в ловушку на Украине – NI
18 января 2021, 01:50
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "секретный разговор" Путина и Меркель
15 января 2021, 11:30
Данные разведки США о крушении МН17 в Донбассе могут обнародовать
15 января 2021, 22:30
Новое распоряжение Трампа вызвало ярость сторонников Байдена
13 января 2021, 13:40
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.