|
Путин поручил правительству защитить Россию от проблемы ЕС: У кабмина есть ровно неделя
25 октября 2021, 13:00 • 216 • Политика
Президент России Владимир Путин поручил правительству защитить нашу страну от одной из крупнейших проблем Евросоюза на сегодняшний день - последствий энергетического кризиса. У кабмина есть ровно неделя на выполнение поручения.
Глава государства сегодня подписал поручение, в котором сказано, что правительство должно разработать комплекс мер по нейтрализации рисков формирования в нашей стране негативных последствий дефицита энергии в странах Европы.
"В том числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия", - подчёркивается в документе.
В подписанном Путиным поручении указано: меры должны быть разработаны до 1 ноября.
Ранее Владимир Путин назвал причины скачка цен на газ - сложилось сразу несколько неблагоприятных факторов. Первым стало быстрое посткризисное восстановление экономики и рост спроса на энергию. Во-вторых, в начале 2021 года во многих европейских государствах опустели газохранилища из-за холодной зимы. Затем жаркая погода летом помешала вырабатывать ветряную энергию. Четвёртый фактор - сворачивание долгосрочных контрактов.
Подпишитесь на нас
216
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 октября 2021, 00:20
|
19 октября 2021, 18:10
|
22 октября 2021, 01:00
|
24 октября 2021, 11:55
|
23 октября 2021, 20:45
|
24 октября 2021, 09:35
|
18 октября 2021, 13:35