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Путин поручил правительству защитить Россию от проблемы ЕС: У кабмина есть ровно неделя

25 октября 2021, 13:00  •  216 • Политика
Президент России Владимир Путин поручил правительству защитить нашу страну от одной из крупнейших проблем Евросоюза на сегодняшний день - последствий энергетического кризиса. У кабмина есть ровно неделя на выполнение поручения.
Глава государства сегодня подписал поручение, в котором сказано, что правительство должно разработать комплекс мер по нейтрализации рисков формирования в нашей стране негативных последствий дефицита энергии в странах Европы.
"В том числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия", - подчёркивается в документе.
В подписанном Путиным поручении указано: меры должны быть разработаны до 1 ноября.
Ранее Владимир Путин назвал причины скачка цен на газ - сложилось сразу несколько неблагоприятных факторов. Первым стало быстрое посткризисное восстановление экономики и рост спроса на энергию. Во-вторых, в начале 2021 года во многих европейских государствах опустели газохранилища из-за холодной зимы. Затем жаркая погода летом помешала вырабатывать ветряную энергию. Четвёртый фактор - сворачивание долгосрочных контрактов.

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