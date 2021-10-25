Путин поручил правительству защитить Россию от проблемы ЕС: У кабмина есть ровно неделя

Президент России Владимир Путин поручил правительству защитить нашу страну от одной из крупнейших проблем Евросоюза на сегодняшний день - последствий энергетического кризиса. У кабмина есть ровно неделя на выполнение поручения.

Глава государства сегодня подписал поручение, в котором сказано, что правительство должно разработать комплекс мер по нейтрализации рисков формирования в нашей стране негативных последствий дефицита энергии в странах Европы.

"В том числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия", - подчёркивается в документе.

В подписанном Путиным поручении указано: меры должны быть разработаны до 1 ноября.

Ранее Владимир Путин назвал причины скачка цен на газ - сложилось сразу несколько неблагоприятных факторов. Первым стало быстрое посткризисное восстановление экономики и рост спроса на энергию. Во-вторых, в начале 2021 года во многих европейских государствах опустели газохранилища из-за холодной зимы. Затем жаркая погода летом помешала вырабатывать ветряную энергию. Четвёртый фактор - сворачивание долгосрочных контрактов.