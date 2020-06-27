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Путин поручил правительству утвердить план развития Дальнего Востока

27 июня 2020, 04:00  •  48 • Политика
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу — до 2035 года. Указ опубликован в пятницу, 26 июня, на официальном портале правовой информации.
Среди основных положений документа — снижение смертности не менее чем на 35%, увеличение годового объема строительства жилья в 1,6 раза, создание не менее 30 тыс. новых рабочих мест, прекращение миграционного оттока населения, ускорение экономического развития, создание и развитие магистральной и приграничной инфраструктур, развитие малого и среднего предпринимательства, повышение доступности медицинской помощи, повышение конкурентоспособности федеральных университетов.
В соответствии с поручением президента, предложения по этой национальной программе должны быть представлены в трехмесячный срок.
Кроме этого, правительству России поручено с 2021 года ежегодно не позднее 20 апреля докладывать о реализации нацпрограммы развития Дальнего Востока.
23 июня сообщалось, что правительство России поддержало выделение дополнительных средств на развитие дорожной инфраструктуры регионов Дальнего Востока. Хабаровский край получит 600 млн рублей из этой суммы. Деньги направят на строительство двух мостов через реки Аякит и Герби. Они будут расположены на автотрассе Комсомольск-на-Амуре–Березовый–Амгунь–Могды–Чегдомын.

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