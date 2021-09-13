Путин поручил правительству повысить зарплату военным выше уровня инфляции

Президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть повышение зарплат военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.

Президент России Владимир Путин дал поручение провести индексацию зарплат военнослужащим и правоохранителям в 2022-2023 годах. Это распоряжение глава государства дал по итогам второго этапа XX съезда партии "Единая Россия".

Согласно документу на сайте Кремля, правительству следует в ходе подготовки проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 23-24 годов изыскать средства на индексацию довольствия сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих выше уровня инфляции. Срок исполнения поручения президента - до 1 октября 2021 года.

В начале сентября по предложению Путина военнослужащие и курсанты военных училищ начали получать единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей. Просьбу о выплате направил президенту глава Минобороны Сергей Шойгу.

Также единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей была выплачена пенсионерам. Выплату получили как неработающие, так и работающие пенсионеры. Путин поручил сделать выплаты из-за выросшей в 2021 году инфляции.