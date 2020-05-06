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Путин поручил правительству координировать общую работу по борьбе с коронавирусом
06 мая 2020, 21:10 • 33 • Политика
Группа госсовета во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным работает, но общую координацию должно осуществлять правительство России, заявил в среду, 6 мая, президент страны Владимир Путин.
«Я очень рассчитываю на то, что и в регионах это будет услышано, и само правительство будет работать активно и самим прямым образом будет влиять на ситуацию и в экономике, и в социальной сфере», — отметил Путин.
По его словам, практика показала, что решение о передаче полномочий по борьбе с коронавирусом главам регионов было абсолютно правильным.
Ограничения были введены на практически всей территории России и, так как страна большая, а эпидемиологическая ситуация в разных регионах различная, необходимо было подойти избирательно к тому, что происходит на территориях, уточнил президент.
Он добавил, что по аналогичному пути борьбы с коронавирусом пошли и другие страны.
Ранее в этот же день Путин рассказал о проведении оценки мер по выходу из ограничений. При этом он обратился к главам всех регионов России и напомнил, что необходимо выработать планы действий для каждого региона, добавив, что выход из ограничений должен быть аккуратным и постепенным.
По его словам, ситуация с распространением коронавируса в субъектах страны складывается по-разному: где-то жесткие профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то, возможно, планировать их смягчение.
В России, согласно данным оперштаба, за минувшие сутки выявили 10 559 заболевших коронавирусом. Общее количество людей с этим диагнозом в стране достигло 165 929 в 85 регионах.
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