Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами не прижившегося
"Так издеваться над сверхдержавой!": Появился целый список "бед&q...
Коронавирус не сможет размножаться: Учёные нашли лекарство-"обманку" п...
Главная / Политика

Путин поручил правительству ежедневно прогнозировать число заболевших коронавирусом

18 апреля 2020, 14:10  •  87 • Политика
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны формировать краткосрочный прогноз числа граждан, которые могут заболеть коронавирусом, и представлять соответствующий доклад ежедневно. Об этом в субботу, 18 апреля, говорится на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации: обеспечить формирование краткосрочного прогноза количества граждан, которые могут заболеть новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Доклад — ежедневно», — отмечается в сообщении.
Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил о предотвращении взрывного роста заболеваемости коронавирусом в городе. Он добавил, что эффект «сглаживания» на данном этапе достигнут, и назвал это скромной, но очень важной победой.
Накануне, 17 апреля, глава государства поставил задачу достичь стопроцентной готовности к распространению коронавируса в каждом регионе. По его словам, даже если все создаваемые резервы не потребуются в полном объеме, они должны быть, чтобы ответить на любой вызов.
На сегодняшний день в России зарегистрировали 36 793 пациента с коронавирусом, из них 313 умерли, 3 057 выздоровели.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
17 апреля 2020, 22:10
Выдержал лишь три минуты: "Невыразительному" Силуанову дали недвусмысленный намёк
18 апреля 2020, 04:10
"Моссад" всё знал? Местные СМИ раскрыли, когда Израилю стало известно об угрозе COVID-19
18 апреля 2020, 00:10
Гиперзвуковой успех России: Американцы отрицают, но связь неразрывнейшая - Рябков
17 апреля 2020, 22:10
Москве поставили новое условие для переговоров по контролю над вооружением
18 апреля 2020, 09:10
Они совсем рядом: Захарова раскрыла, чем могут заниматься США в биолаборатории в Грузии
18 апреля 2020, 04:10
Тяжело, но потерпите: Медведев объяснил школьникам, как держаться в карантин
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 апреля 2020, 06:10
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский генера...
18 апреля 2020, 04:10
Россия взяла новую высоту в коронавирусном рейтинге
18 апреля 2020, 07:10
Зеленский рассказал, как планирует «вернуть» Донбасс Украине
18 апреля 2020, 04:10
"Моссад" всё знал? Местные СМИ раскрыли, когда Израилю стало известно об уг...
18 апреля 2020, 00:10
Гиперзвуковой успех России: Американцы отрицают, но связь неразрывнейшая - Рябков
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 апреля 2020, 18:35
"Украинская ракета сошла с ума": Инсайд из конструкторского бюро раскрыл Баранец
16 апреля 2020, 02:10
Коронавирус не сможет размножаться: Учёные нашли лекарство-"обманку" против COVID-19
15 апреля 2020, 17:10
Ситуация на Украине приобретает неуправляемый характер
11 апреля 2020, 19:35
Дайджест СМИ: "Печенеги" Путина покорили Запад, США знали о COVID-19 заранее
16 апреля 2020, 21:10
Особенно "удачно" вышло с Италией, Германией и Францией: Заявление НАТО вызвало взрывной хохот
16 апреля 2020, 09:29
Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами не прижившегося
12 апреля 2020, 08:35
Украина методично наносит удары по Белоруссии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.