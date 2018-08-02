Путин поручил позаботиться о пострадавших от паводка

Вряд ли есть еще в мире страна, где главе МЧС в одном докладе приходилось бы отчитываться о борьбе одновременно и с паводком, и с лесными пожарами. Но именно об этом министр Евгений Зиничев рассказывал на встрече с Владимиром Путиным - в Хабаровском крае и Забайкалье паводок, а Красноярский край и Якутия - в огне.

- Что касается пожаров, то сейчас порядка двух миллионов гектаров у нас горит, - доложил Зиничев. - Угрозы населённым пунктам нет, но кое-где остаётся задымление.

С паводками сложнее - из-за ливней и таяния снега в горах поднялась вода в реках, и в Забайкальском крае подтоплено 65 населённых пунктов, 800 жилых домов, несколько тысяч приусадебных и дачных участков.

- Амурская область – сняли режим чрезвычайной ситуации, вода уходит, - сказал министр. - Между тем мы прогнозируем, 3–4 августа волна паводка, следующая, дойдёт до Хабаровского края. Хабаровску ничего не угрожает, но, по нашим прогнозам, 3–4 тысячи дачных участков могут оказаться подтопленными.

- Нужно своевременно оповещать людей о возможных природных катаклизмах – это первое, - поручил Путин. - Второе – нужно концентрировать силы и средства на наиболее опасных направлениях. У вас коллективы отмобилизованные, надеюсь, всё будет сделано своевременно. И вовремя нужно оценить ущерб, который наносится домовладениям и участкам.

- Сейчас в Забайкалье уже из Резервного фонда выделено 238 миллионов, региональный бюджет выделил 174 миллиона как раз для компенсации гражданам, - подтвердил министр.

- Нужно только, чтобы доходило до людей вовремя, - напомнил президент. -Тоже смотрите и докладывайте мне.